الوضع الوبائي في دول بالقارة الأوروبية.. أرقام قياسية لافتة خلال 24 ساعة

2020/10/21 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اليوم عدة أرقام قياسية في عدد من

دول أوروبا في حالات الإصابة بعدوى

الفيروس التاجي الجديد، ورصدت في بعضها

زيادة بوتيرة متصاعدة.

وسجلت النمسا في هذا الصدد رقما قياسيا

جديدا في غضون 24 ساعة في عدد

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