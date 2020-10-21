2020/10/21 | 17:57 - المصدر: عين العراق

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البرلمان يخصص جلسة لحسم الخلافات على قانون الانتخابات

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، عن تخصيص جلسة السبت المقبل لحسم النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات بين الكتل السياسية.

وقال عضو اللجنة القانونية ريبوار هادي ان “اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا خاصا قبيل الجلسة المخصصة السبت المقبل”.

واضاف ان “الاجتماع سيحدد النقاط الخلافية لعرضها خلال جلسة السبت”، مشيرا الى ان “الجلسة ستخصص لقانون الانتخابات لحسم الخلافات بشأنه بين الكتل السياسية”.

واوضح هادي ان “كل المعطيات تشير الى سعي الكتل الى حسم الخلافات حول قانون الانتخابات بجلسة السبت المقبل”، لافتا الى ان “اللجنة ستعمل على تصويت المجلس على الجداول الانتخابية في حال حصل التوافق بشانها”.

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