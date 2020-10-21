اعتقال أربعة مطلوبين بتهمة 'الإرهاب' في ديالى

2020/10/21 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال اربعة مطلوبين بتهمة "الارهاب" في ديالى.

وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم القاء القبض على ٤ مطلوبين وفق المادة٤/إرهاب في محافظة ديالى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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