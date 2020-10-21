"المرأة ليست سلعة".. الفتلاوي تعلق على سلفة الزواج للمرة الثانية

2020/10/21 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت رئيسة حركة إرادة حنان الفتلاوي،

الأربعاء، على قرار منح سلفة زواج قدرها

10 ملايين دينار لـ"الموظف الذي يتزوج

للمرة الثانية".

وقالت الفتلاوي في تغريدة لها، "مصرف

الرشيد يقرر منح سلفة زواج (١٠) ملي

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