2020/10/21 | 18:28 - المصدر: عين العراق

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الأخبار الدولية

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 | 06:21 مساءً | عدد القراءات : 6

دبلوماسيون: بريطانيا تعتزم الانسحاب من المهمات العسكرية للاتحاد الأوروبي بنهاية العام

قال دبلوماسيون إن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي أخبروا سفراء، اليوم الأربعاء، بأن بريطانيا أبلغت الاتحاد الأوروبي رسميا اعتزامها الانسحاب من المهمات العسكرية للاتحاد بحلول نهاية هذا العام.

وبريطانيا واحدة من أكبر القوى العسكرية في أوروبا، لذلك تعد عنصرا رئيسيا في الجهود الأمنية الأوروبية، لكن المفاوضين من الاتحاد الأوروبي والبريطانيين اتفقوا في مارس/ آذار 2018 على أن بريطانيا لن تستمر في قيادة مهمات أوروبية، أو المشاركة فيها بعد خروجها من الاتحاد.

ووافقت إسبانيا وإيطاليا على الاضطلاع بأدوار أكبر في العديد من 17 عملية أوروبية لحفظ السلام والتدريب في أنحاء العالم.

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