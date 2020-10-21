2020/10/21 | 18:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله مباراة فريق القوة الجوية أمام أمانة بغداد في إطار تحضيرات الفريقين للدوري الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة عد كبير من لاعبي الفريقين، حيث سجل بغداد اولاً في الدقيقة 24 قبل ان يعدل الصقور النتيجة عن طريق اللاعب كرار علي في الدقيقة 40.

واقيمت المباراة على ملعب بغداد، حيث ستكون اخر مواجهة قبل انطلاق دوري الكرة الممتاز يوم الاحد المقبل.

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق الاحد المصادف الـ25 من تشرين لااول الجاري.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعادل الايجابي يحسم ودية القوة الجوية وبغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعادل الايجابي يحسم ودية القوة الجوية وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).