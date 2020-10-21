اعتقال أربعة مطلوبين بتهم ارهابية في ديالى

2020/10/21 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن اعتقال اربعة مطلوبين بتهم ارهابية في ديالى.

وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود في بيان مقتضب تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “تم القاء القبض على ٤ مطلوبين وفق المادة٤/إرهاب في محافظة ديالى”.

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