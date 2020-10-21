القاضي برلمانيا

2020/10/21 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

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القاضي ناصر عمران نتفق أن صفة القاضي / السلطة والوظيفة مرتبطة بالاستمرارية بأداء الوظيفة، فهذه المهنة المقدسة والمرتبطة بالحكم والقضاء لها اعتباراتها ولابد من التمييز بين الذات كمنتج شخصي وبين الذات الوظيفية التي تقترن بصفة القاضي، واذا كانت صفة القاضي مقترنة بأداء الوظيفة القضائية، فان لها صفة اعتبارية ايضاً مقترنة بالحقوق الشخصية للفرد فممارسة المهنة […]

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