2020/10/21 | 18:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} أظهرت الفحوصات الطبية للمحترف الأسباني أيزاك باديلا التي أجراها في العاصمة بغداد امس الثلاثاء إصابته بـتمزق حاد في الكاحل من الدرجة الثانية وسيغيب اللاعب عن الملاعب فترة تصل إلى شهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأصابة تغيب ايزاك شهراً عن الديوانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأصابة تغيب ايزاك شهراً عن الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).