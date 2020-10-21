الأصابة تغيب ايزاك شهراً عن الديوانية

2020/10/21 | 18:33 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {رياضية:الفرات نيوز} أظهرت الفحوصات الطبية للمحترف الأسباني أيزاك باديلا التي أجراها في العاصمة بغداد امس الثلاثاء إصابته بـتمزق حاد في الكاحل من الدرجة الثانية وسيغيب اللاعب عن الملاعب فترة تصل إلى شهر.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأصابة تغيب ايزاك شهراً عن الديوانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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