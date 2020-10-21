2020/10/21 | 18:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 21 دقیقة

271 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الاربعاء، ان الكاظمي، اصدر امرا بتعزيز منطقة الفرحاتية بقطعات الجيش على خلفية المجزرة الاخيرة التي شهدتها المنطقة، مرجحا وقوف تنظيم داعش وراء الحادثة لإرباك الرأي العام بإحداث فجوة بين المواطنين والقوات الأمنية.

وقال رسول، في تصريح له اليوم (21 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "العمليات الأمنية الجارية في جزيرة كنعوص لتطهيرها من بقايا داعش ستسهم في استقرار مناطق الموصل والشرقاط والقيارة بالإضافة الى المناطق التي تربطها مع صلاح الدين".

وأضاف، أن "الجهد الهندسي تمكن من نصب جسر لعبور القطعات العسكرية للشروع بعملية التطهير"، مبينا أن "القوات الأمنية التي شرعت بعملية التطهير مدعومة من قبل طيران الجيش واستطاعت تدمير مخابئ ومضافات لعصابات داعش ومسك المناطق المحررة".

وأشار إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بتعزيز منطقة الفرحاتية بقطعات الجيش على خلفية الجريمة البشعة بحق عدد من المواطنين"، مؤكدا أن "الكاظمي أمر بتشكيل فريق تحقيق للوصول الى النتائج الدقيقة لما حدث في منطقة الفرحاتية".

وتابع، أن "زيارة الكاظمي الى محافظة صلاح الدين وحضوره مجلس العزاء ولقاءه بالمواطنين، رسائل واضحة بأن الحكومة والقوات الأمنية واجبهما الحفاظ على أرواح المواطنين ومحاسبة الجناة على وفق القانون".





ولفت إلى أنه من الواضح من خلال البصمات، ممكن أن تقف عصابات داعش الإرهابية وراء جريمة الفرحاتية بهدف خلط الأوراق وإرباك الرأي العام بإحداث فجوة بين المواطنين والقوات الأمنية الماسكة للمنطقة".

واستدرك بالقول، "فريق التحقيق يجمع المعلومات إضافة إلى شهادات بعض أصحاب العزاء والمواطنين ليتم بعد ذلك الوصول إلى النتائج الدقيقة ثم الإعلان النهائي عنها".



ـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصدر امرا بتعزيز منطقة الفرحاتية بقطعات الجيش) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصدر امرا بتعزيز منطقة الفرحاتية بقطعات الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).