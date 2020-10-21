بالصور: اجواء اوروبية في “بقعة مائية عراقية”… مشاهدة”ساحرة” تغطي خسارة 40 بالمئة من منسوبها

2020/10/21 | 18:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تشهد محافظة ديالى، تحذيرات بين الحين والاخر من فقدان بحيرة حمرية لكميات من مناسيبها المائية نتيجة الضخ للمدن في اوقات معينة، الا انها تبقى المكان الاوروبي بأجوائه والجاذب للسياح واهالي المحافظة للترويح والسفرات العائلية ومختلف الفئات .

يقول مدير ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في تصريح رصدته “يس عراق”: إن “بحيرة حمرين والتي تعتبر الخزين الاستراتيجي فقدت 40% من خزينها خلال الاشهر الماضية بسبب تامين الحصص المائية لمحطات الاسالة وسقي الاراضي والبساتين الزراعية في نحو 70% من مناطق ديالى”.

واضاف الزركوشي، ان “مواسم الامطار تتابين في معدلاتها والحفاظ على ديمومة الخزين المائي في حمرين اولوية مطلقة لانها الخزين الاهم والاكبر في ديالى”.

واكد المسؤول، ضرورة ترشيد الاستهلاك واعتماد اطر غير تقليدية في سقي المحاصيل والاراضي الزراعية لتفادي هدر مياه نحن في امس الحاجة لها خاصة مع تكرار حالات الاحتساب المناخي وقلة هطول الامطار وتدفق السيول في مواسم الشتاء”.

وتعد حمرين اهم خزين مائي في ديالى وهي تستوعب اكثر من مليارين و400 مليوم م/3 من المياه في طاقتها التصميمية.

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