نائبة تطالب الدولة بتعيين موظفي الامتثال والاسترداد في المصارف الاهلية

2020/10/21 | 18:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

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طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بأن يكون تعيين موظفي الامتثال والاسترداد في المصارف من البنك المركزي أو تتم متابعتهم من قبل بنك معتمد ذو سمعة جيدة .



وقالت في بيان اليوم :” ان عمليات غسيل الأموال لن تتوقف ما لم تتم مراقبة التحويلات بشكل دقيق، والمعضلة هنا هي كيفية مراقبتها […]

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