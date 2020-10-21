2020/10/21 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماما زمنها جاية – عماد علو إن المفارقة المؤسفة التي لابد أن يتوقف لديها كل مراقب لما يجري في الشارع العراقي من حالة التذمر والاحتجاج لدرجة الغليان ، هو تناقض الخطاب الحكومي في الحديث عن (الديمقراطية) و(الحرية) والحاجة إلى (فرض النظام) و(الاستقرار) ، على الرغم من النقص الواضح في الأفكار والبرامج والخطط ، حول الأدوات […]

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