2020/10/21 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية تستنفر ملاكاتها وتقرّر إفتتاح مراكز التسجيل على مدار الاسبوع الحلبوسي والعامري يبحثان حسم الدوائر الإنتخابية وقانون المحكمة العليا بغداد – قصي منذر بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري التشريعات المهمة واللازمة، ومنها حسم الدوائر المتعددة لقانون انتخابات البرلمان، للمضي قدما بإجرائها، وتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.وذكر بيان لمكتب […]

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