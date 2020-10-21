2020/10/21 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقليم يدشن طريقاً ستراتيجياً يربط بين أربيل ودهوك البارزاني: الحكومة تبذل جهوداً لإنجاز المشاريع وتأمين الرواتب اربيل – فريد حسن أفتتح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني مشروع طريق روفيا – كوبال الستراتيجي بين محافظتي أربيل ودهوك.ودُشن الطريق،الذي تم إنشاؤه بمواصفات عالمية حديثة،في مراسم رسمية حضرها نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني وعدد من الوزراء […]

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