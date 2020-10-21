2020/10/21 | 18:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإقليم يدشن طريقاً ستراتيجياً يربط بين أربيل ودهوك البارزاني: الحكومة تبذل جهوداً لإنجاز المشاريع وتأمين الرواتب اربيل – فريد حسن أفتتح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني مشروع طريق روفيا – كوبال الستراتيجي بين محافظتي أربيل ودهوك.
ودُشن الطريق،الذي تم إنشاؤه بمواصفات عالمية حديثة،في مراسم رسمية حضرها نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني وعدد من الوزراء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني: الحكومة تبذل جهوداً لإنجاز المشاريع وتأمين الرواتب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ودُشن الطريق،الذي تم إنشاؤه بمواصفات عالمية حديثة،في مراسم رسمية حضرها نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني وعدد من الوزراء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني: الحكومة تبذل جهوداً لإنجاز المشاريع وتأمين الرواتب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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