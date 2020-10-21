اعتقال تاجر مخدرات في كربلاء بحوزته أكثر من (700) حبة مخدرة

2020/10/21 | 18:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



اعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الاربعاء،عن اعتقال تاجر مخدرات وضبط بحوزته أكثر من 765 حبة مخدرة مختلفة الأنواع .



وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” قسم مكافحة الاجرام في كربلاء تمكن من اعتقال تاجر مخدرات في أحد أحياء المدينة ، وضبط بحوزته أكثر […]

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