الأعرجي: المصلحة العامة تقتضي بأن نحقن الدماء ونحمي المتظاهرين

2020/10/21 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، إن المصلحة العامة تقتضي حقن الدماء وحماية المتظاهرين ومنع التجاوز على القوات الأمنية.

وقال مكتب الأعرجي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، شارك اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في اجتماع أمني، بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لثورة تشرين، بحضور وزير الداخلية، ونائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء الوزارات الأمنية، وقادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخاصة بالحفاظ على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية، واتخاذ أعلى درجات الانضباط في حماية التظاهرات والتعامل معها، والحفاظ على سلميتها، وكذلك الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة”.

وأكد القادة الأمنيون، بحسب البيان، على “تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والتي تضمنت عدم استخدام العتاد الحي والمطاطي، والتعامل الحسِن مع المتظاهرين السلميين، وفرز وتشخيص المندسين في التظاهرات، بالتعاون مع المتظاهرين السلميين”.

من جانبه، أكد الأعرجي أن “المصلحة العامة تقتضي بأن نحقن الدماء ونحمي المتظاهرين، ونمنع التجاوز على القوات الأمنية”.

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