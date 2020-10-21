إصابة وزير الصحة الألماني بفيروس كورونا

2020/10/21 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وكالة “رويترز” ، اليوم الأربعاء، عن إصابة وزير الصحة الألماني ينس شبان بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، بحسب رويترز، إن “شبان (40 سنة) عانى من أعراض الزكام”، مضيفة أنه “تم إبلاغ المخالطين له بإصابته بفيروس كورونا.”

وأظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بـ7595 حالة، ليصل إجمالي الحالات إلى 380762.

وكشفت البيانات تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 9875.

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