في اسبوع ساخن.. تحليلات للانتخابات الامريكية توضح تقدم بايدن على ترامب بفارق مريح

2020/10/21 | 18:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كتب الصحفي رضا محمد، تحليلا اسبوعياً حول الانتخابات الامريكية والنتائج بين المرشحين للرئاسة جو بايدن، ودونالد ترامب.

وقال محمد في تدوينة له على فيسبوك، رصدتها “يس عراق”بعنوان: التحديث الاسبوعي للانتخابات الامريكية بايدن يحافظ على تقدمه المريح في الولايات المتأرجحة وعلى المستوى الوطني.

واضاف: قبل 6 اسابيع بدأت بالكتابة عن الانتخابات الامريكية واوضحت الكثير من المفاهيم حولها.



ومن هذه المفاهيم الولايات المتأرجحة، مشيرا الى انه في الاسبوع الماضي كان بايدن يتقدم على ترامب بفارق 9 نقاط على مستوى امريكا كلها.



اليوم الفارق اصبح 12 نقطة على الاقل.

وتابع: في ولاية فلوريدا اصبح الفارق 4 نقاط (على الاقل) لصالح بايدن بعد ان كان 3 في الاسبوع الماضي (فلوريدا اهم ولاية على الاطلاق)، وفي ولاية ويسكونسن اصبح الفارق 11 نقطة (على الاقل) لصالح بايدن بعد ان كان 6.

اما في ولاية بنسلفانيا يستمر الفارق 7 نقاط (او اقل قليلا) لصالح بايدن، وعن ولاية ميشيغان فقد اصبح الفارق 8 نقاط (على الاقل) لصالح بايدن بعد ان كان 7 نقاط الاسبوع الماضي (مع وجود استطلاع واحد يقول ان ترامب يتفوق بفارق نقطة واحدة).

وتابع محمد، في ولاية اوهايو يستمر ترامب بالتقدم باقل من نصف نقطة (او اكثر)، واوضح، انه في ولاية اريزونا يستمر بايدن بالتقدم 4 نقاط (على الاقل).

وحول ولاية كارولينا الشمالية يستمر تقدم بايدن ب 3 نقاط (او اكثر)، فيما جاءت ولاية ايوا بتقدم لبايدن باقل من نصف نقطة بعد ان كان ترامب متقدما بنفس النسبة الاسبوع الماضي، وفي ولاية نيفادا يستمر بايدن بالتقدم 6 نقاط او اكثر.

وخلص الى انه في ولاية جورجيا يتقدم بايدن باكثر من نقطة في حين كان المرشحان متعادلان الاسبوع الماضي، مؤكدا انه ستكون المناظرة الثانية والاخيرة بين المرشحين في ولاية تينيسي في يوم 22 تشرين اول.

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