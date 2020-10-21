2020/10/21 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بيان رسمي: القائد العام مصطفى الكاظمي أمر بعدم استخدام العتاد الحي والمطاطي ضد المتظاهرين

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