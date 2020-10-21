اغلاق آخر مخيم في كربلاء بعد عودة جميع نازحيه

2020/10/21 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عن اغلاق اخر مخيم في محافظة كربلاء المقدسة بعد عودة ماتبقى من النازحين بنحو (560) نازحا الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى ، ضمن برنامج العودة الطوعية الآمنة التي تنظمها الوزارة .



وقالت جابرو ان ” الوزارة اغلقت مخيم نازحي كربلاء المقدسة يوم امس بعد عودة […]

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