2020/10/21 | 18:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت النائب ريزان شيخ دلير عضو لجنة المرأة النيابية، اليوم الاربعاء، قرار مصرف الرشيد بشأن منح الموظف سلفة مالية في حال تزوجه للمرة الثانية بانه تخبط اداري يجعل المرأة العراقية مستهدفة من قبل الحكومة عبر فوضى القرارت الغير مدروسة تماما.

وكان مصرف الرشيد قد اعلن اليوم، عن منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية بشرط ان يكون موظف على الملاك الدائم وان لاتقل خدمته عن سنتين علما ان مبلغ السلفة 10 مليون دينار.

واضافت شيخ دلير في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، ان القرار يعتبر انتهاكه صارخ لواقع المرأة التي باتت تعاني من مطرقة مجتمعها الضاغط عليها والحكومة التي تساعد على جعلها اداة مكملة في المشهد العراقي ليجعلوها كبيرة ومهمة في شعاراتهم وتصريحاتهم وصغيرة ومحبطة في واقعها.

وحملت شيخ دلير، خلال البيان، حكومة الكاظمي مسؤولية هكذا قرارت مجحفة بحق المرأة، مطالبة اياه شخصيا بالتدخل والغاء هذا القرار الصادر من مصرف الرشيد باعتباره الموظف التنفيذي الاعلى في البلاد والا ستكون هناك سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات تقودها المرأة في عموم العراق.

كما وطالبت شيخ دلير ادارات المصارف الحكومية والخاصة بالتوجه الى سياسة تشغيل المرأة وجعلها عنصر ناجح ومثمر عبر اطلاق قروض تعطيها حقها ولاتجعلها بضاعة رائجة معلومة الثمن وهذا ما لايليق بالمرأة العراقية التي تتصدر نساء العالم بالصبر والمثابرة وتحمل اعباء الحياة.

واختتمت شيخ دلير بيانها، بمطالبة رئيس الوزراء بالعمل بجدية لنصرة المرأة لانها ايقونة الحياة وديمومة العطاء.

PUKmedia بغداد‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيخ دلير تطالب الكاظمي بالغاء قرار منح الـ 10 ملايين دينار) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيخ دلير تطالب الكاظمي بالغاء قرار منح الـ 10 ملايين دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).