نائب : التأثير الإيراني والتركي لا يسمح بدخول شركات استثمارية أجنبية للعراق

2020/10/21 | 18:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ، إن ” السطوة الامريكية والتأثير الايراني والتركي في ملفي الاستثمار والاقتصاد في العراق لا تسمح بدخول دول اخرى.



وقال في بيان صحافي وردت نسخة منه لــــ ( المستقلة ) اليوم الاربعاء، إن “هذه الدول لا تسمح بدخول دول […]

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