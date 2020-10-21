كربلاء تغلق مجمع النازحين بعد مغادرة اخر ٣١ عائلة منه

2020/10/21 | 18:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..

أعلن مكتب حقوق الانسان في كربلاء المقدسة اغلاق مخيم النازحين في المحافظة بعد مغادرة اخر ٣١ عائلة منه.

وقال مدير المكتب ماجد المسعودي لـ /المعلومة/ إن “كربلاء اغلقت مخيم النازحين الواقع على طريق النجف بشكل كامل بعد مغادرة اخر ٣١ عائلة منه، وتم نقلهم بعجلات وزارة الهجرة الى مناطقهم في محافظة الموصل”.

واضاف المسعودي ان “كربلاء الان تخلو من العوائل النازحة في المخيمات بيد ان من ٤-٥ الاف نازح لازال فيها، ويزاولون اعمالا مختلفة ويعيشون في مناطق واحياء المحافظة”.



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