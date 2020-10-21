امانة مجلس الوزراء تبحث المشاريع المتلكئة في ذي قار

2020/10/21 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، 21 تشرين الأول، 2020، بحث المشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استمراراً لمتابعة وتنفيذ مخرجات قرارات مجلس الوزراء الصادرة في الجلسة التي عقدت في محافظة ذي قار، وبتوجيه من الأمين العام لمجلس الوزراء، بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع ممثلي وزارتي الاعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة والتربية، المشاريع المتلكئة في المحافظة".

واضاف البيان أن "نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، د.



فرهاد نعمة الله حسين، ناقش مشاريع الطرق والجسور والسكن والبنى التحتية والمدارس النموذجية، ونسب الإنجاز المتحققة وأسباب التلكؤ، وضرورة الوقوف على معالجاتها الفورية، واستكمال المراحل المتبقية من تنفيذ المشاريع، وتحديد التوقيتات الزمنية لكل مشروع".

وتابع أنه "فيما يتعلق بدخول ممثلي الشركات الأجنبية إلى العراق في ظل تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أكد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، أن التوجيهات صدرت إلى الجهات ذات العلاقة، لمنح سمات الدخول وتحديد المنافذ الحدودية لدخولهم"، لافتا إلى أن "الاجتماع حضره النائب الأول والمعاون الفني لمحافظ ذي قار، والمديرين العامين لوزارتي الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إضافة إلى أعضاء الفريق المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2020، الخاص بمتابعة المشاريع في محافظة ذي قار".

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