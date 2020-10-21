ترمب: 180 مليون امريكي مهدد بفقدان الرعاية الصحية

2020/10/21 | 19:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} نشر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مساء الاربعاء، تغريدة كشف فيها عن تهديد بفقدان 180 مليون امريكي الرعاية الصحية بسبب بايدن.

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