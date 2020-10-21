2020/10/21 | 19:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيلها 15199 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع قياسي لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد قفزة حادة للوفيات بـ127 حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يشتد على بلد "السحر والجمال".. ارتفاع بالاصابات وقفزة بالوفيات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يشتد على بلد "السحر والجمال".. ارتفاع بالاصابات وقفزة بالوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).