الاعرجي: مصلحة الوطن تقتضي بحماية المتظاهرين ومنع التجاوز على قوات الامن

2020/10/21 | 19:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، الاربعاء، أن المصلحة العامة تقتضي بحقن دماء المتظاهرين وحمايتهم، ومنع التجاوز على القوات الأمنية.

وقال المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي، في بيان له اليوم (21 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة،السيد مصطفى الكاظمي، شارك اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، في اجتماع أمني، بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لثورة تشرين، بحضور وزير الداخلية، ونائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء الوزارات الأمنية، وقادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات".

واضاف ان "الاجتماع يأتي لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، الخاصة بالحفاظ على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية، واتخاذ أعلى درجات الانضباط في حماية التظاهرات والتعامل معها، والحفاظ على سلميتها، وكذلك الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

وأكد القادة الأمنيون على تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والتي تضمنت عدم استخدام العتاد الحي والمطاطي، والتعامل الحسِن مع المتظاهرين السلميين، وفرز وتشخيص المندسين في التظاهرات، بالتعاون مع المتظاهرين السلميين.

من جانبه أكد الأعرجي أن "المصلحة العامة تقتضي بأن نحقن الدماء ونحمي المتظاهرين، ونمنع التجاوز على القوات الأمنية".

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