2020/10/21 | 19:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عوائل الشهداء تطلب تفعيل دور القضاء لمحاسبة قتلة متظاهري تشرين توقّعات بتجدّد الإحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد بغداد – قصي منذر توقع مراقبون تجدد الاحتجاجات الشعبية في البلاد بعد عجز الحكومة عن تحقيق مطالب الاصلاح ومحاربة الفساد وتقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة ، محذرين من عواقب بعيدة المدى في حال الاستمرار بتسويف الحقوق المشروعة.[…]

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