2020/10/21 | 19:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يبحث مع المسؤولين في لندن ملفات إقتصادية وأمنية مشتركة بغداد – لندن – الزمان واصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جولته الاوربية في اخر محطاتها بالعاصمة البريطانية لندن ، حيث التقى مسؤولين في الحكومة لمناقشة قضايا وملفات مشتركة بين البلدين ، ومن المتوقع ان ينهي الكاظمي جولته امس متوجها الى بغداد.والتقى الكاظمي فور وصوله […]

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