2020/10/21 | 19:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي لـ (الزمان) : ضغوط إقليمية ودولية على العراق و التطبيع في سنجار يشوبه الغموض بغداد – مسار عبد المحسن راضي وصف رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي اتفاق بغداد واربيل على تطبيع الوضع في سنجار (بالغامض)، مشيرا الى ان حكومة عادل عبد المهدي تعاملت بعنف مع المتظاهرين وقدمنا في حينها مبادرات للخروج من الازمة الراهنــــــــــــــة […]

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