للاسبوع الثاني… تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة

2020/10/21 | 19:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة وفقاً للتوقعات للأسبوع الثاني على التوالي، في حين زادت مخزونات البنزين في نفس الفترة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، هبوط مخزونات النفط بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر/تشرين الأول لتصل إلى 488.1 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط مخزونات الخام الأمريكية بمقدار مليون برميل في الأسبوع الماضي.

في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:36 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي بنسبة 1.3 بالمائة إلى 42.58 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” بنسبة 1.7 بالمائة ليسجل 40.99 دولار للبرميل.

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