قوباد طالباني والسفيرة النرويجية يبحثان العلاقات الثنائية

2020/10/21 | 19:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بمبنى مجلس الوزراء في اربيل ، السفيرة النرويجية، توني أليرز.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين ومستجدات المباحثات بين اربيل وبغداد.

كما وناقش اللقاء، الدعم التقني النرويجي لمشروع الخدمة في حكومة اقليم كوردستان، بهدف تسهيل أعمال تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

PUKmedia خاص‌

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