الاتحاد الوطني يؤكد دعم الحركة الفنية والثقافية

2020/10/21 | 19:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مكتب العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة عضو المكتب ميديا عبد السلام الفيلي جمعية الموسيقين العراقية في العاصمة الاتحادية بغداد.

واستقبل الوفد الزائر، امين سر الجمعية الاستاذ حسين سعد والناطق الرسمي باسم الجمعية الدكتور حيدر شاكر ال حيدر، اذ جرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون المشترك في مجال الثقافة والفن، حيث اعرب الدكتور حيدر عن سعادته بهذه الزيارة مؤكداً على التعاون في المناسبات الثقافية، مثمناً دور الاتحاد الوطني الكوردستاني في الشريحة الثقافية والفنية.

من جانبها شكرت ميديا عبد السلام عضو مكتب العلاقات العراقية للاتحاد الوطني، أعضاء الجمعية على حسن الاستقبال و حفاوة الترحيب وأكدت على سير الاتحاد الوطني الكوردستاني بنهج صمام امان العراق مام جلال (رحمه الله) وموقف الاتحاد الثابت لدعمه للثقافة و الفن، مشددة على ضرورة دعم الفنانين للنهوض بواقع الحركة الفنيه والثقافية نحو الأفضل ليواكب العصر.

وفي ختام اللقاء تم تكريم أعضاء الجمعية بشهادات شكر وتقدير من مكتب العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني تثميناً للجهود المبذولة من قبلهم في تأدية الرسالة الانسانية والثقافية في المجتمع.

PUKmedia بغداد‌

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