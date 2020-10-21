محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي

2020/10/21 | 19:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض قوي للجلسة الثالثة على التوالي، بعد نتائج أعمال ومع تطورات صفقة التحفيز الأمريكية.

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