2020/10/21 | 19:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، خلال اجتماع لصندوق النقد الدولي أهمية تحقيق التعاون الدولي المشترك للتغلب على تبعات جائحة كورونا.وقال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال الاجتماع السنوي الذي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تطالب بتحقيق تعاون دولي للتغلب على تبعات كورونا الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تطالب بتحقيق تعاون دولي للتغلب على تبعات كورونا الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).