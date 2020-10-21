الأعرجي: المصلحة العامة تقتضي حقن الدماء وحماية المتظاهرين

2020/10/21 | 19:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد القادة الأمنيون، اليوم الأربعاء، في اجتماع لهم تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بعدم استخدام العتاد الحي والمطاطي، والتعامل الحسن مع المتظاهرين السلميين، وفرز وتشخيص المندسين في التظاهرات.

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