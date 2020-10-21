بيان من أمانة بغداد بعد أنباء تحدثت عن ’تهديد بغرق العاصمة’

2020/10/21 | 19:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ردت امانة بغداد، الاربعاء، على الانباء التي تحدثت عن وجود تهديد بغرق العاصمة.



وقالت الامانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 تشرين الاول 2020)، ان "ما تم تداوله في وسائل الاعلام عن رسالتها لرئيس الوزراء كان الهدف منها تشكيل غرفة عمليات مشتركة للسيطرة على مياه الامطار".

واضاف البيان ان "امانة بغداد احاطت رئيس الوزراء بجميع العقبات التي تواجهها العاصمة بغداد والاجراءات التي اتخذتها في اطار الاستعداد للامطار".

واشار الى انها "طلبت من رئيس الوزراء تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع مجلس الوزراء والجهات الساندة الاخرى وبالتنسيق مع امانة بغداد ودعمها للاستعداد الكامل لموسم الامطار".

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