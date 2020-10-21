"أسوأ حقبة" في العراق.. نار الميليشيات وأموالها في وجه حرية التعبير

2020/10/21 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، السلطات العراقية إلى "مزيد من الجدية" بحماية الصحفيين والحفاظ على سلامتهم، عقب تقارير عن ملاحقة وتهديدات تعرض لها صحفيون عاملون في قناة فضائية قام أنصار الميليشيات بإحراقها نهاية أغسطس الماضي.

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