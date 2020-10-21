إطلاق خارطة الطريق لنظام معلومات إدارة التعليم في العراق

2020/10/21 | 19:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..



وقعت اليونسكو واليونيسف اليوم خارطة الطريق مع هيئة الإعلام والاتصالات لتوفير خدمة اتصال الإنترنت لأكثر من 3000 مدرسة في 10 محافظات، كجزء من جهد مشترك لتحديث أنظمة بيانات التعليم وتحسين جودة التعلم في العراق.



وتدعم اليونسكو واليونيسف، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، حكومة العراق لتطوير وتطبيق نظام جديد عبر الإنترنت لمعلومات إدارة التعليم.



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