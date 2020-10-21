2020/10/21 | 19:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر ناشد طلبة من بعشيقة وبحزاني معالي وزير التعليم العالي والجهات المختصة بالعودة الى المدارس رافضين تماما فكرة التعليم الالكتروني وعواقبه.“هبة” وهي احدى الطالبات الناجحات الى الصف السادس في اعدادية بعشيقة للبنات، ناشدت عبر “ايزيدي 24” قائلة، “نريد التعلم لا النجاح فحسب، كوني طالبة ناجحة الى الصف السادس علمي/ فرع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“نريد العودة الى المدارس لا التعليم الالكتروني”، مناشدة اطلقها طلبة المدارس في بعشيقة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“نريد العودة الى المدارس لا التعليم الالكتروني”، مناشدة اطلقها طلبة المدارس في بعشيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).