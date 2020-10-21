2020/10/21 | 19:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الإعلامية التونسية فى قناة العربية ريم بوقمرة ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، عن خضوعها لعمل جراحى ، من أجل استئصال ورم حميد من حنجرتها ، وإنها ستضطر للصمت عن الحديث لمدة أسبوع، قبل أن تعود تدريجيا للعمل.



وروت ريم ، ماحدث لها فى منشورا ، كتبت خلاله […]

التدوينة إعلامية شهيرة تروي تفاصيل استئصالها ورم من حنجرتها ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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