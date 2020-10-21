أمانة بغداد تصدر توضيحا بشان رسالتها الى الكاظمي

2020/10/21 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن “رسالتها” إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرةً إلى أن العاصمة ليست مهددة بالغرق.

وقالت الأمانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “ما تم تداوله في وسائل الاعلام عن رسالتها لرئيس الوزراء كان الهدف منها تشكيل غرفة عمليات مشتركة للسيطرة على مياه الامطار، وإنها تنفي ما نسب اليها بأن مدينة بغداد مهددة بالغرق”.

وأشارت إلى أنها “أحاطت رئيس الوزراء بجميع العقبات التي تواجهها العاصمة بغداد والاجراءات التي اتخذتها في إطار الاستعداد للأمطار”، مبينة أنها “طلبت من رئيس الوزراء تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع مجلس الوزراء والجهات الساندة الأخرى وبالتنسيق مع أمانة بغداد ودعمها للاستعداد الكامل لموسم الأمطار”.

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