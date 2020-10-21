2020/10/21 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة ..



هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر لقطات من مقابلة أجرها مع قناة سي بي إس ضمن برنامج 60 دقيقة قبل بثها المرتقب يوم الأحد، معتبرا أن هذه الخطوة تدخل في إطار “الحفاظ على الدقة” ومقارنتها مع التصريحات الصحفية الأخيرة لمنافسه، جو بايدن.



تعليقات ترامب بشأن نشر البرنامج جاءت في تغريدة على صفحته في […]

التدوينة ترامب يهدد بنشر مقابلة أجراها مع سي بي إس قبل موعد بثها ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يهدد بنشر مقابلة أجراها مع سي بي إس قبل موعد بثها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يهدد بنشر مقابلة أجراها مع سي بي إس قبل موعد بثها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).