طبيبة تحذر من ارتداء الكمامة على الذقن

2020/10/21 | 19:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /-حثت رئيسة أطباء الصحة في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، رئيسة قسم هيئة حماية المستهلك الروسية “روس بوتريب نادزو” في المنطقة، ناتاليا بينكوفسكايا، على مراعاة قواعد ارتداء الكمامات التي يجب أن تتناسب بشكل مريح مع الوجه، وارتداء كمامة على الذقن يعد ضررًا للذات وللآخرين.



وقالت في اجتماع لمقر العمليات الإقليمية لمنع انتشار فيروس كورونا: “هناك […]

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