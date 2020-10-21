2020/10/21 | 19:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، الاربعاء، أن

الجباية الالكترونية ستبدأ في مناطق

منتخبة ثم ستشمل جميع المحافظات.

وقالت الوزارة وفقاً لوكالة الانباء

العراقية، إنها ماضية بـ"حملة لرفع

التجاوزات وتعظيم موارد الجبا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: الجباية الالكترونية ستبدأ في مناطق منتخبة ثم جميع المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: الجباية الالكترونية ستبدأ في مناطق منتخبة ثم جميع المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).