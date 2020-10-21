رسالة من الناصرية إلى شركاء الوطن

2020/10/21 | 19:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: وليد الطائي

اكتب رسالتي هذه من مدينة الناصرية

مدينة الشهداء مدينة قدمت وضحت واستشهد

ابناءها من أجل تحرير مدن اخوتهم سنة

العراق شركاء الوطن، اقول ماذا يقدم

شيعة العراق بعد أكثر من هذه التضحيات

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