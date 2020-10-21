النظام الرئاسي من جديد

2020/10/21 | 19:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اياد السامرائي في مقابلة مع النائب يونادم كنا ذكر ان من ضمن الموضوعات التي تناقش في اطار التعديلات الدستورية موضع اعتماد النظام الرئاسي بدلا عن النظام البرلماني.



وفي الوقت الذي يستبشر البعض بهذا الطرح، لا بد من ان نعبر عن قلقنا ونتساءل: هل ان نمط العلاقات السياسية والاجتماعية في العراق وصل الى مستوى عال من […]

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