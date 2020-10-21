لماذا لم يرفع المسيح السيف ؟ - منسى موريس

2020/10/21 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منسى_موريس رغم أن حياة " السيد المسيح " تعد تعبيراً حياً عن الحب والتسامح والغفران والرحمة وهو بعيد كل البعد عن السيف بل نهى تماماً عن القتل والحروب وهذا واضح كل الوضوح في أقواله وأفعاله العملية وحتى في حياة تلاميذه وتاريخ الكنيسة المُبكر يؤكد على هذه النظرة ، إلا أن هناك نظرية يطرحها الكثير من الناس على إختلاف توجهاتهم الفكرية ومضمونها أن "المسيح " لم يكن عنيفاً ولم يحمل السيف يوماً ولم يدعو إلى العنف ن ......





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