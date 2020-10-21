2020/10/21 | 19:30 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 | 07:22 مساءً | عدد القراءات : 9

إعادة عجلتين محملتين بمواد مخالفة للضوابط والتعليمات في منفذي القائم والشلامجة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ القائم الحدودي في محافظة الانبار عن إعادة عجلة محملة (صابون الغار و بسكت) إلى الجانب السوري من خلال معبر البوكمال الحدودي وذلك لعدم وجود إجازة استيراد وشهادة الفحص الخاصة بالمادتين.

وفي السياق ذاته وفي منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة تم إعادة عجلة محملة (صوندات و وقيد سلفون) إلى الجانب الإيراني لعدم اكتمال إجازة الاستيراد الخاصة بالبضاعة.

تمت عملية الإعادة وفق محضر أصولي من الجهات ذات العلاقة (شرطة الكمارك والكمرك المدني والاستخبارات والأمن الوطني)فضلاً عن ممثل هيأة المنافذ الحدودية مديرية منفذ الشلامجة الحدودي.

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